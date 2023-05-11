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10:32, 11 мая 2023Россия

Пьяный российский водитель на большой скорости снес ребенка и попал на видео

В Волчанске пьяный водитель на большой скорости снес ребенка и попал на видео

На севере Свердловской области пьяный водитель на большой скорости снес ребенка, влетел в стену дома и попал на видео. Запись с камер наружного наблюдения публикует Telegram-канал Ural Mash.

ДТП произошло в городе Волчанске вечером 9 мая. Россиянин, уже изрядно выпив, поехал в магазин. Детей, которые пересекали проезжую часть на самокатах, он не заметил.

Судя по кадрам, они ехали через дорогу не по пешеходному переходу.

Сбитый мальчик ударился о забор — его госпитализировали с повреждением позвоночника. Другие подробности о состоянии пострадавшего не приводятся.

В конце марта в Улан-Удэ мужчина за рулем внедорожника выезжал со двора и сбил четвероклассницу на самокате.

Евгения Куликова
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