41-летняя Ксения Собчак показала фигуру в бикини

41-летняя российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в бикини у бассейна

Российская телеведущая Ксения Собчак показала фигуру в бикини и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует у бассейна в раздельном купальнике розового цвета. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и синяя панама. Также на кадре видно, что на лице журналистки отсутствует макияж, а волосы распущены и небрежно уложены в «мокрую» прическу.

«Ну, и наша постоянная рубрика: "У каждой милфы должна быть фотка в купальнике с отдыха". Рубрика создана не для вас, дорогие товарищи, (...) а больше для того, чтобы был стимул не жрать на отдыхе», — подписала Собчак пост, который набрал более 35 тысяч лайков.

Поклонники восхитились фигурой звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Отличная форма, Ксения», «Кто ваш тренер? Это же слишком хорошо», «У вас отличная фигура и купальник это подчеркивает», «Ксения, вы просто фантастически выглядите», «Хороша, что еще сказать!» — высказывались они.

В апреле Ксения Собчак подверглась критике в сети из-за нового фото. Знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует вместе с ведущим Игорем Верником на премии культурно-благотворительного фонда Action. Телезвезду запечатлели на ковровой дорожке в костюме коричневого цвета, который состоял из пиджака и платья-комбинации. Подписчики не оценили внешность Собчак на размещенных кадрах и обвинили ее в чрезмерном фотошопе и пластике лица.