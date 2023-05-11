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13:05, 11 мая 2023Россия

Кремль заявил об отсутствии у Путина планов проводить военные совещания

Представитель Путина Песков заявил, что президент не планирует проводить военные совещания

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не планирует проводить в Сочи традиционные военные совещания. Об отсутствии оборонных совещаний в повестке Путина заявил представитель российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В Кремле уточнили, что президент проведет серию военных совещаний тогда, когда сочтет нужным. Сейчас же, по словам Пескова, с учетом проведения спецоперации, ситуация не позволяет провести эти мероприятия.

«[Нагрузка] конечно, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, и это учитывается при планировании, пока таких планов нет», — сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он добавил, что особая нагрузка в связи со спецоперацией ложится на Минобороны и оборонный комплекс, главных докладчиков на таких совещаниях.

Глава государства ежегодно проводит совещания по военной тематике весной и осенью. Песков заявлял, что Кремль не будет задолго анонсировать сроки проведения традиционной серии военных совещаний.

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Марк Леонов
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