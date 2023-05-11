Стало известно о стагнации цен на новостройки в Москве

ЦИАН: стоимость новостроек в Московском регионе снизилась на 0,3 процента

В апреле 2023 года стоимость новостроек в Московском регионе снизилась на 0,3 процента. О стагнации на рынке в этом сегменте, стало известно из данных аналитиков ЦИАН, сообщают РИА Новости.

Стоимость квадратного метра упала до 260,9 тысячи рублей. При этом в годовом выражении объекты на первичном рынке потеряли в цене 1,1 процента.

В общей сложности за четвертый месяц текущего года в регионе заключили 11,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — показатель оказался на шесть процентов меньше, чем в марте. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос на 21 процент.

Ранее аналитики Dataflat выяснили, что в апреле 2023 года в Москве и Московской области снизился спрос на новостройки. За четвертый месяц текущего года в столичном регионе зарегистрировали 11,2 тысячи сделок — на девять процентов меньше, чем в марте. Однако в сравнении с апрелем 2022 года показатель оказался выше на 17 процентов.