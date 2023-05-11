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17:09, 11 мая 2023Забота о себе

Названы пять неочевидных причин повышенной тяги к сладкому

Диетолог Мансурова назвала длительный стресс и недосып причинами сильной тяги к сладкому

Фото: Anna Sullivan / Unsplash

Врач-диетолог Ирина Мансурова перечислила пять неочевидных причин приводящей к лишнему весу и проблемам со здоровьем повышенной тяги к сладкому. Ее слова цитирует издание Life.

Мансурова объяснила, что при длительном стрессе происходит массированный выброс глюкозы в кровь, и, чтобы ее переработать, организм вырабатывает большое количество инсулина. Из-за этого скачка уровня сахара и его последующего резкого падения у человека возникает тяга к сладкому. Кроме того, употребление сладкого способствует синтезу гормона радости серотонина, которого недостает в стрессовых ситуациях, добавила диетолог.

Еще одной причиной сильной тяги к сладкому врач назвала несоблюдение режима труда и отдыха. По ее словам, хронический недосып провоцирует дисбаланс уровня гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, что приводит к повышению аппетита.

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Как отметила Мансурова, сильное желание съесть сладкого может возникнуть из-за инсулинорезистентности — состояния, при котором организм вырабатывает достаточное количество инсулина, но рецепторы теряют к нему чувствительность, из-за чего нарушается метаболизм глюкозы. Это в результате может привести к развитию диабета второго типа.

Помимо этого, тяга к сладкому может быть обусловлена нехваткой витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния и железа, сообщила диетолог. Она рекомендовала для восполнения дефицита включить в рацион морепродукты, киви, яблоки, ананасы, а также в разумных количествах горький шоколад и семена подсолнечника.

В качестве последней причины пристрастия к рафинированным продуктам Мансурова выделила наличие в микробиоте организма бактерий, которым для размножения и выживания необходимы углеводы.

Бактерии способны вызвать у нас плохое самочувствие до тех пор, пока мы не выполним их желания. Они работают как «кнут и пряник», вырабатывают факторы вознаграждения или же токсины, а также контролируют активность блуждающего нерва, который в том числе влияет на настроение и общее самочувствие

Ирина Мансурова врач-диетолог

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Наталья Обрядина
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