Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:50, 11 мая 2023Мир

Военные Тайваня зафиксировали приближение 12 летательных аппаратов армии Китая

Минобороны Тайваня зафиксировало 12 летательных аппаратов и 5 корабля НОАК вблизи острова

Фото: Aly Song / Reuters

Тайваньские военные за сутки зафиксировали приближение к острову 12 летательных аппаратов и 5 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Минобороны острова в Twitter-аккаунте.

Уточняется, что три летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, а также вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Речь идет о разведывательном беспилотнике типа BZK-005, самолете радиолокационной разведки Y-8 и вертолете WZ-7. На карте, опубликованной ведомством, показана траектория полета аппаратов.

В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня отслеживали ситуацию, а также поручили авиации, флоту и ракетным системам наземного базирования отреагировать на эти действия.

В апреле тайваньские военные зафиксировали более 40 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Тогда в оборонном ведомстве Тайваня назвали действия Китая «иррациональным актом», который поставил под угрозу безопасность и стабильность в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков назвал Украину спонсором терроризма. В Кремле сочли попытку атаки со стороны Киева нападением на президента
Российские военные уничтожили командно-штабную машину ВСУ
Оззи Осборн решил избавиться от роскошной квартиры в Голливуде
Врач назвал неочевидный признак инсульта
В небе над Японией заметили неизвестные объекты
Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ
Военные Тайваня зафиксировали приближение 12 летательных аппаратов армии Китая
В Грузии пообещали не допустить ксенофобии в отношении русских
Врачи пришили жителю Подмосковья два отпиленных болгаркой пальца
Россиянин предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе в Таиланде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.