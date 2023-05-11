Политолог призвал перенимать опыт Тюменской области в помощи участникам СВО

Политолог Марат Баширов: Путин одобрил выдвижение главы Тюменской области Моора на выборы

Президент России Владимир Путин продолжает серию встреч с губернаторами регионов, которые хотят пойти на выборы. Формат предполагает, что, с одной стороны, руководители регионов отчитываются перед главой государства и, с другой стороны, получают его благословение на участие в выборах. Так политолог Марат Баширов прокомментировал «Ленте.ру» встречу президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области Александром Моором.

«Тюменская область с точки зрения бюджетной ориентированности — это устойчивый регион. Но я бы обратил внимание на то, что Александр Моор говорил не только о социально-экономической политике. Он много рассказал о помощи тем гражданам — жителям Тюменской области, которые находятся в зоне СВО. Это очень важное направление деятельности губернатора. И то, о чем докладывал Моор, можно перенимать в качестве опыта другим регионом. Президенту это явно понравилось. Итог мы с вами знаем — благословение президента на выборы губернатора этой осенью он получил», — отметил политолог.

Во время встречи звучали цифры социально-экономического развития Тюменской области, напомнил эксперт. «Тюменская область входит в первые строчки почти всех рейтингов. Здесь вряд ли стоит сомневаться, что регион будет достигать тех параметров, которые удержат его среди передовых регионов Российской Федерации. Еще раз подчеркну: самое важное — это работа Александра Моора над созданием центров помощи и программ по поддержке участников СВО», — добавил Марат Баширов.

