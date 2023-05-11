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08:49, 11 мая 2023Россия

Военный аналитик усомнился в скором завершении спецоперации на Украине

Военный аналитик Михайлов: нет причин для завершения спецоперации в ближайшее время

Фото: Reuters

У России нет причин завершать спецоперацию на Украине в ближайшее время, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с изданием Ura.ru.

Он напомнил, что спецоперация, которая на данный момент длится почти 15 месяцев, изначально не имела временных рамок. «Я не вижу причин, чтобы она закончилась быстро в какое-то ближайшее время», — отметил Михайлов. По его словам, западные страны испытывают трудности с поставками Киеву новых вооружений. Кроме того, добавил военный аналитик, у ряда стран есть внутренние противоречия, поскольку они не хотят «на горбу вытаскивать Украину вместо других государств».

По его прогнозам, уже летом Запад начнет пытаться заморозить конфликт с помощью дипломатических шагов и переговоров. «Мне кажется, что со стороны коллективного Запада есть стремление к заморозке конфликта. Но чтобы Россия вслед за этим остановила спецоперацию, это уже решение за Москвой», — заключил Михайлов.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в том, что завершение конфликта на Украине произойдет в текущем году. Он подчеркнул, что как Москве, так и Киеву будет очень сложно достичь своих политических целей.

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Марина Совина
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