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18:22, 11 мая 2023Среда обитания

Звезда сериала «Дылды» рассказала о жизни в съемной квартире в Петербурге

Актриса Дарья Урсуляк рассказала, что полгода жила в Петербурге в съемной квартире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская актриса Дарья Урсуляк, известная по роли Ирины в сериале «Дылды», сообщила, что из-за съемок в одном проекте она полгода жила в Петербурге в съемной квартире. Воспоминаниями об этом периоде жизни она поделилась в интервью изданию WomanHit.

Звезда ответила на вопрос о том, с кем она жила в арендованной ее мужем квартире в Петербурге. По словам Урсуляк, туда приезжала ее младшая дочь вместе со своей няней.

«Действительно, мы нашли на Петроградке старую уютную квартиру, непохожую на съемное жилье. С точки зрения быта и навигации было драйвово — надо было мотаться туда-сюда из Питера в Москву. Прошло несколько лет, и этот период мы вспоминаем с удовольствием: ходим в Питере к "нашему дому", гуляем по "нашему району"», — рассказала актриса.

В апреле актер Александр Константинов, исполнивший одну из ролей в сериале «Папины дочки», признался, что в начале 2000-х годов жил на деньги, которые выиграл в реалити-шоу «Голод». По его словам, в первые два года выплаты помогали ему оплачивать съемную квартиру, а также учиться на платном курсе в Щукинском училище.

Полина Кислицына
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