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19:01, 11 мая 2023Ценности

Наряд полиции у офиса Wildberries во время забастовки попал на видео

Поставщики Wildberries вызвали наряд полиции, чтобы вернуть списанные у них деньги

Наряд полиции у офиса маркетплейса Wildberries во время забастовки попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Известно, что пострадавшие поставщики вызвали наряд полиции к московскому бизнес-центру «Демидов», чтобы убедить маркетплейс вернуть списанные ранее деньги. При этом руководство Wildberries, в свою очередь, обратилось за помощью к вооруженным работникам частного охранного предприятия (ЧОП).

На размещенных кадрах видно, что сотрудник правоохранительных органов выводит из главного офиса одного из представителей маркетплейса. Однако, как сообщает источник, людей отправили для выяснения обстоятельств по другому адресу.

Ранее стало известно, что продавцы маркетплейса Wildberries устроили новую забастовку. Отмечается, что люди пришли к офису компании, который находится в московском бизнес-центре «Демидов». По их словам, ночью маркетплейс произвел списание на сотни миллионов рублей из-за новых рекламных правил.

Екатерина Ештокина
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