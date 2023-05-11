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04:00, 11 мая 2023Ценности

Эмили Ратаковски показала тело в бикини собственного бренда

Модель Эмили Ратаковски снялась в бикини собственного бренда Inamorata на пляже в Майами

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе и показала фото подписчикам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя бизнесвумен разместила снимок, на котором она позирует в красном бикини собственного бренда Inamorata стоимостью 160 долларов (12 тысяч рублей). Знаменитость сфотографировали на пляже в Майами вместе с двухлетним сыном Сильвестром Аполло. В то же время волосы манекенщицы были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж.

На других кадрах, сделанных папарацци, Ратаковски была запечатлена в кепке в тон купальника и полосатых облегающих шортах. При этом тело телезвезда прикрыла рубашкой зеленого цвета. Вдобавок она надела солнцезащитные очки, а в руках держала сумку.

В апреле Эмили Ратаковски стала участницей новой фотосессии для модного журнала Vogue. Знаменитость снялась в нескольких откровенных нарядах: в облегающем платье Dolce&Gabbana черного цвета в сочетании с длинными перчатками и повязкой на голове, а также в рубашке Prada с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь, кожаных шортах и вязаном топе.

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Майя Пономаренко
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Эмили Ратаковски показала тело в бикини собственного бренда
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