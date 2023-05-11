Советник главы ДНР раскрыл место уничтожения большей части западной техники

Советник главы ДНР Гагин: большинство техники НАТО уничтожают ВКС РФ до отправки на фронт

Большую часть передаваемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники НАТО уничтожают Воздушно-космические силы (ВКС) России еще до ее поступления на фронт, заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.

«На самом деле Украина получила достаточно большое количество единиц техники. Большая часть этой техники до сих пор находится в Румынии и Польше, на перевалочных базах», — сказал он.

Гагин также отметил, что в последнее время активизировалась работа российской авиации, которая уничтожает технику ВСУ во время ее транспортировки и на складах — еще до ее появления на фронте.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ перед контрнаступлением получили от западных стран вооружения на 30 миллиардов долларов. Стоимость полученной военной помощи превышает годовые траты на армию любой из стран НАТО, кроме США.