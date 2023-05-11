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13:27, 11 мая 2023Бывший СССР

Зеленский вновь отказался раскрывать потери ВСУ

Президент Украины Зеленский отказался раскрывать потери ВСУ и заявил, что их фиксируют

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь оказался раскрывать потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заявил, что их фиксируют, а на самих погибших граждан Украины ему «не все равно». Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Нам не все равно, сколько людей ранено и сколько людей погибло», — сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что ВСУ необходимо отложить контрнаступление, так как войскам нужно больше времени для подготовки — они ожидают доставки западной военной помощи. По его словам, украинские бригады, обученные в странах НАТО, уже готовы к наступлению, но армии все еще нужна бронетехника, которая поступает партиями.

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Алевтина Запольская
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