Умерла звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен

Скончалась американская актриса Джэклин Зимен, известная по сериалу «Главный госпиталь»

Скончалась американская актриса, звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен. Об этом пишет Deadline.

«Как и ее героиня, легендарная Бобби Спенсер, она была ярким человеком и настоящим профессионалом, которая приносила с собой на работу столько позитивной энергии», — заявил исполнительный продюсер «Главного госпиталя» Фрэнк Валентини.

Причины и обстоятельства смерти артистки не раскрываются. Ей было 80 лет.

Джэклин Ли Зимен родилась 6 марта 1953 года в городе Энгвуд, США. Она снялась в более чем 800 эпизодах проекта «Главный госпиталь». Зимен также четыре раза номинировали на теленаграду «Эмми» за роль Спенсер и один за мелодраму «Бухта».

Ранее сообщалось о смерти японско-американской актрисы Эйлин Саки, наиболее известной по сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». Она скончалась в возрасте 79 лет.