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14:43, 11 мая 2023Культура

Умерла звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен

Скончалась американская актриса Джэклин Зимен, известная по сериалу «Главный госпиталь»

Фото: Frederick M. Brown / Getty Images

Скончалась американская актриса, звезда сериала «Главный госпиталь» Джэклин Зимен. Об этом пишет Deadline.

«Как и ее героиня, легендарная Бобби Спенсер, она была ярким человеком и настоящим профессионалом, которая приносила с собой на работу столько позитивной энергии», — заявил исполнительный продюсер «Главного госпиталя» Фрэнк Валентини.

Причины и обстоятельства смерти артистки не раскрываются. Ей было 80 лет.

Джэклин Ли Зимен родилась 6 марта 1953 года в городе Энгвуд, США. Она снялась в более чем 800 эпизодах проекта «Главный госпиталь». Зимен также четыре раза номинировали на теленаграду «Эмми» за роль Спенсер и один за мелодраму «Бухта».

Ранее сообщалось о смерти японско-американской актрисы Эйлин Саки, наиболее известной по сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». Она скончалась в возрасте 79 лет.

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Сергей Равин
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