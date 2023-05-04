Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»

Скончалась актриса Эйлин Саки, известная по сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ».

Скончалась японско-американская актриса Эйлин Саки, наиболее известная по сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». Об этом сообщает Deadline.

Артистка умерла в возрасте 79 лет. Причины и обстоятельства ее смерти не раскрываются.

Сюжет сериала рассказывает о работниках передвижного госпиталя в Южной Корее времен Корейской войны. Саки сыграла в телепроекте владелицу бара «У Розы», в который часто заходили сотрудники военного медучреждения. Она также появлялась в таких шоу, как «Без следа», «Всплеск», «Женщины-полицейские» и других.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы, звезды сериалов Джуди Фаррелл. Она скончалась в возрасте 84 лет. Фаррелл была наиболее известна по роли медсестры Эйбл в сериале «Чертова служба в госпитале МЭШ».

