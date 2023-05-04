Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:21, 4 мая 2023Культура

Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»

Скончалась актриса Эйлин Саки, известная по сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ».

Кадр: сериал «МЭШ»

Скончалась японско-американская актриса Эйлин Саки, наиболее известная по сериалу «Чертова служба в госпитале МЭШ». Об этом сообщает Deadline.

Артистка умерла в возрасте 79 лет. Причины и обстоятельства ее смерти не раскрываются.

Сюжет сериала рассказывает о работниках передвижного госпиталя в Южной Корее времен Корейской войны. Саки сыграла в телепроекте владелицу бара «У Розы», в который часто заходили сотрудники военного медучреждения. Она также появлялась в таких шоу, как «Без следа», «Всплеск», «Женщины-полицейские» и других.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы, звезды сериалов Джуди Фаррелл. Она скончалась в возрасте 84 лет. Фаррелл была наиболее известна по роли медсестры Эйбл в сериале «Чертова служба в госпитале МЭШ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
Названы районы Москвы со снижением цен на «вторичку»
Дерматолог назвала способы избавиться от вросших волос на теле
США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине
В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая
СКР нашел еще 22 жертвы серийного российского отравителя Выговского
Умерла актриса из сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ»
22-летний российский хоккеист перейдет в клуб НХЛ
Организатор «Дикой мяты» объяснил отсутствие иностранных исполнителей
Общевойсковая армия ЦВО получила 11 танков Т-90М «Прорыв»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.