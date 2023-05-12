Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:04, 12 мая 2023Наука и техника

В России создали ткацкие станки для производства деталей БПЛА

НТИ: в России созданы ткацкие станки для производства деталей БПЛА

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России созданы ткацкие станки, предназначенные для производства деталей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщает ТАСС.

Разработанные станки используют технологию 3D-печати, позволяя выпускать композитные ткани с разнообразным плетением нитей, отличающиеся высокой прочностью, легкостью и низкой себестоимостью. «Применение армирующих волокон также поможет устранить главный недостаток композитов, возникающий при традиционном производстве, — их расслоение в процессе эксплуатации», — сообщили в НТИ.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Отмечается, что 3D-станок «позволяет ткать в ширину, длину и в высоту, соединяя две плоскости не только перпендикулярно, но и под любым наклоном», что повысит прочность материала, из которого предлагается изготавливать элементы БПЛА, в частности крылья и хвостовое оперение.

В мае ТАСС сообщил, что в Свердловской области создали беспилотник «Упырь», часть элементов которого изготовлена на 3D-принтере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал визит своего спецпредставителя в Россию и на Украину
Российского блогера арестовали на два месяца за призывы ударить по Кремлю
В России захотели ввести новое требование при строительстве частных домов
Стало известно о новом возможном аресте бывшего премьера Пакистана
Президент Италии встретится c Зеленским
Названы самые популярные специальности среди абитуриентов в России
Российская стилистка назвала самые модные купальники на лето
В России создали ткацкие станки для производства деталей БПЛА
Российский водитель умер около пункта пропуска на границе с Китаем
Житель Подмосковья убил жену после похищения и изнасилования
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.