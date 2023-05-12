Глава МИД Турции назвал причину обвинений оппозиции в адрес России

Глава МИД Турции: оппозиция обвинила Россию во вмешательстве в выборы из-за проигрыша

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал причину, по которой оппозиция обвинила Россию во вмешательстве в турецкие выборы: по его мнению, ее представители боятся проиграть. Цитату приводит РИА Новости.

«Осознав скорое поражение на выборах, оппозиция начала обвинять то тех, то других в своем поражении методами, на которые их надоумил Запад», — подчеркнул дипломат.

Обвинения в адрес Москвы принадлежат лидеру Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу. Заявление политика прозвучало после появления видеозаписи, на которой видно, как лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. По его словам, видео — монтаж, созданный российской стороной. В ответ президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил конкурента.