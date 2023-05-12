Суд освободил экс-премьера Пакистана под залог

Судебная коллегия Верховного суда освободила экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана освободили под залог. Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение судебной коллегии Верховного суда Исламабада.

Уточняется, что срок, на который экс-премьера освободит суд, составит две недели.

В августе прошлого года Имрану Хану было предъявлено обвинение в терроризме. Это произошло после того, как отстраненный от власти в результате вотума недоверия политик произнес речь перед сотнями сторонников на митинге в столице, где осудил недавний арест одного из своих ближайших помощников.

В мае Имрана Хана арестовали по обвинению в терроризме, что спровоцировало массовые протесты.