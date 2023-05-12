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13:26, 12 мая 2023Мир

Суд освободил экс-премьера Пакистана под залог

Судебная коллегия Верховного суда освободила экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана освободили под залог. Об этом пишет Reuters со ссылкой на решение судебной коллегии Верховного суда Исламабада.

Уточняется, что срок, на который экс-премьера освободит суд, составит две недели.

В августе прошлого года Имрану Хану было предъявлено обвинение в терроризме. Это произошло после того, как отстраненный от власти в результате вотума недоверия политик произнес речь перед сотнями сторонников на митинге в столице, где осудил недавний арест одного из своих ближайших помощников.

В мае Имрана Хана арестовали по обвинению в терроризме, что спровоцировало массовые протесты.

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Виктория Кондратьева
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