Бывший дом автора хита из «Криминального чтива» продали в США

Бывший дом музыканта Эла Грина во Флориде продали за 13,25 миллиона долларов

Дом, ранее принадлежавший музыканту Элу Грину — автору хита Let’s Stay Together, который прозвучал в фильме «Криминальное чтиво», — продали в США. Об этом сообщает Dirt.

Объект расположен в штате Флорида на берегу моря, в районе пляжа Санта-Роза. Нынешний владелец отдал за новый четырехэтажный дом, возведенный в 2023 году на месте старого, 13,25 миллиона долларов. Сам Грин владел особняком в период с 1992 по 2020 годы.

В особняке площадью 613,9 квадратного метра есть шесть спален и столько же ванных комнат, а также три дополнительных санузла. Кроме того, в нем обустроены гостиная, кухня, столовая. Среди особенностей объекта — наличие двухъярусной кровати, предназначенной для детей, больших окон, необычных деревянных потолков с балками и необычных светильников. Для перемещения между этажами предназначен лифт. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете с использованием коричневых, серых и синих элементов.

В особняке есть два бассейна, один из которых крытый. Второй бассейн расположен на крыше на террасе. Из окон открывается вид на Мексиканский залив.

Ранее в мае стало известно, что в США выставили на продажу таунхаус, где проживал бывший президент страны Барак Обама, когда занимал пост сенатора. Объект находится в Вашингтоне и продается почти за 1,3 миллиона долларов.