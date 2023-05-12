Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск

Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают бои за Артемовск

Российские штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). О ходе боев за город отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовики продолжают вести боевые действия при поддержке подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ), которые пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку на флангах. В свою очередь, артиллерия Южной группировки войск за сутки выполнила 64 огневые задачи, ударив по скоплениям противника в районе Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщил Конашенков, всего за сутки противник потерял на донецком направлении около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу L-118 производства Великобритании.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск. По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».