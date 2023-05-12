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20:06, 12 мая 2023Экономика

В России почти закончились новые авто Volkswagen и Kia

РГ: в России почти не осталось новых авто массовых европейских и корейских брендов

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

В России почти не осталось новых автомобилей массовых европейских и корейских брендов — Volkswagen, Kia, Skoda, Renault, Hyundai и Toyota, пишет «Российская газета» со ссылкой на дилеров. Заканчиваются и модели премиальных марок.

Хуже всего ситуация с немецкими марками, особенно премиального и люксового сегментов — Audi, Volkswagen (модель Touareg), BMW и Mercedes-Benz.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский рассказал, что у дилера практически истощены запасы автомобилей массового сегмента, ввезенных официально. У бренда Hyundai полностью закончились седаны и модель Creta, у Volkswagen — модели Polo и Touareg. Volkswagen Tiguan осталось всего несколько штук. Однако Каменский подчеркнул, что на складах по-прежнему есть запас похожих моделей — Volkswagen Tayron, Talagon и Teramont.

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По словам собеседников газеты, сейчас склады российских дилеров в основном заполнены китайскими и отечественными автомобилями и электрокарами. Наибольшей популярность пользуются Lada, Chery, Haval, Exeed и Changan. Растет спрос на Москвич, Omoda и Evolute.

Вместе с тем представитель «Авилона» отмечает, что у компании сохранился хороший выбор автомобилей в ценовом сегменте 1,5 миллиона рублей благодаря поставкам по параллельному импорту. В наличии есть востребованные у покупателей Volkswagen Bora, FAW B70, Jetta VA3. По словам Каменского, в России традиционно высокий спрос на кроссоверы, и в этой категории сейчас доступны бюджетные модели Kiа — КХ3 и Sportage R.

В мае аналитики портала по продаже машин Auto.ru сообщили, что в начале 2023 года средняя цена подержанных китайских моделей в России взлетела на 62 процента год к году, до 1,6 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года машины подорожали в пять раз. 

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Софья Ермакова
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