Мужчина разрешил 11-летней дочери смотреть пранки на YouTube и сильно пожалел

Мужчина разрешил дочери смотреть пранки в сети и заплатил 230 тысяч рублей за ремонт авто

Пользователь Reddit поделился историей о том, как разрешил 11-летней дочери смотреть пранки в сети и сильно пожалел, так как ему пришлось заплатить 230 тысяч рублей за ремонт автомобиля из-за розыгрыша, который его ребенок повторил.

«Моя 11-летняя дочь любит смотреть видео с пранками на YouTube, и я был не против, главное — чтобы в них не было контента сексуального характера», — написал автор. Несколько недель назад, по его словам, девочка посмотрела видео, в котором пранкеры наполнили автомобильный бак едой.

«Я заливал бензин в автомобильный бак при помощи воронки, и моя дочь решила, что это идеальный шанс разыграть меня», — отметил герой истории. Девочка залила в бак служебной машины отца несколько банок чили. «На следующий день у меня появились проблемы с двигателем, поэтому мне пришлось отбуксировать автомобиль в гараж компании», — добавил мужчина.

В итоге организация взыскала с автора поста три тысячи долларов (около 230 тысяч рублей по текущему курсу), чтобы починить автомобиль. «Дочь призналась в содеянном — она надеялась, что пранк всех развеселит», — отметил рассказчик. Он также добавил, что планирует наложить ограничения на планшет дочери, чтобы она не больше могла смотреть пранки в сети.

Ранее московские подростки захотели повторить пранк российского блогера Михаила Литвина, наполнили 19-литровую бутылку и начали выливать воду с балкона на прохожих. Однако дети не рассчитали силы и уронили бутылку на проходившую мимо девушку.