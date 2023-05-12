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17:45, 12 мая 2023Силовые структуры

Россиянин снял порно с бывшей женой и 15-летним пасынком

Житель Крыма заставил 15-летнего пасынка сняться в домашнем порно со своей бывшей женой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Крыму 46-летний житель Евпатории заставил 15-летнего пасынка сняться в домашнем порно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина запугал подростка, после чего заставил его заняться сексом с 44-летней бывшей женой. Происходящее мужчина снимал на мобильный телефон.

Вскоре россиянина задержали. В отношении него возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве мать задержали за съемку порно с 16-летней дочерью, которую насиловал отчим.

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Елизавета Новикова
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