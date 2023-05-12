Российский школьник умер после тренировки по хоккею

В Пермском крае 14-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

В Пермском крае 14-летний мальчик умер после тренировки по хоккею. Сообщение об этом опубликовало сообщество детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор» во «ВКонтакте».

Тренер команды рассказал журналистам perm.aif.ru, что школьнику стало плохо во время занятия. «Он упал на колени и сказал, что ему тяжело дышать», — сообщил мужчина. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

По словам педагога, мальчик играл на позиции нападающего и никогда не жаловался на самочувствие. Тренер пояснил, что нагрузки в команде ниже, чем в детско-юношеских спортивных школах. Кроме того, перед началом сезона все мальчики проходят обследование.

Региональное управление СК России проводит проверку по факту смерти ребенка.

11 мая стало известно о гибели в Москве школьника после урока физкультуры. У подростка случился припадок на перемене. Прибывшие на место медики не смогли спасти старшеклассника. Позже выяснилось, что один из братьев подростка скончался в годовалом возрасте от порока сердца.