Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 12 мая 2023Россия

Российский школьник умер после тренировки по хоккею

В Пермском крае 14-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Пермском крае 14-летний мальчик умер после тренировки по хоккею. Сообщение об этом опубликовало сообщество детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор» во «ВКонтакте».

Тренер команды рассказал журналистам perm.aif.ru, что школьнику стало плохо во время занятия. «Он упал на колени и сказал, что ему тяжело дышать», — сообщил мужчина. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

По словам педагога, мальчик играл на позиции нападающего и никогда не жаловался на самочувствие. Тренер пояснил, что нагрузки в команде ниже, чем в детско-юношеских спортивных школах. Кроме того, перед началом сезона все мальчики проходят обследование.

Региональное управление СК России проводит проверку по факту смерти ребенка.

11 мая стало известно о гибели в Москве школьника после урока физкультуры. У подростка случился припадок на перемене. Прибывшие на место медики не смогли спасти старшеклассника. Позже выяснилось, что один из братьев подростка скончался в годовалом возрасте от порока сердца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Система ПВО сбила крупный неопознанный объект под Белгородом
МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Беременная Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда
На Украине заявили о праве на удары по территории России
Генпрокуратуру попросили признать солиста группы «Би-2» иноагентом
Россиян захотели наделить правом скрывать факт о давнем банкротстве
В России оценили способность Китая склонить Украину к миру
Стали известны подробности смертельной аварии с экс-футболистом «Спартака»
В России назвали основного кандидата для обмена с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.