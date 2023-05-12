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10:11, 12 мая 2023Россия

В Черноморском флоте заявили о сосредоточении ВСУ на проведении диверсий в Крыму

Командующий ЧФ Соколов: ВСУ сосредоточились на проведении диверсий по объектам в Крыму

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на проведении диверсионных атак по объектам Черноморского флота (ЧФ) и Крыма. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, его слова приводит газета «Красная звезда».

«В сложившейся обстановке противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории Крыма», — сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации силы ЧФ решают задачи прикрытия пунктов базирования, а также важных военных объектов и критической инфраструктуры, которая находится на территории Республики Крым, от ударов беспилотников-камикадзе и диверсантов противника.

29 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что несколько беспилотников ВСУ атаковали территорию полуострова и Севастополь. Атаки велись параллельно. Российские системы противовоздушной обороны смогли сбить один из дронов, а второй был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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Никита Абрамов
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