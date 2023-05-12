Сообщения о поддержке рядом регионов изменения границ России оказались фейком

Данные о поддержке рядом регионов изменения границ России являются фотомонтажом

В соцсетях в разных форматах начали распространяться сообщения о том, что некоторые приграничные регионы России якобы хотят присоединиться к Украине. Однако в действительности тиражируемые изображения являются фейком и были созданы при помощи фотомонтажа.

Один из подобных постов был опубликован в Twitter в январе текущего года. В публикации пользователя с ником @PlohoiTovarisch говорится о территориальном разделе России, а также приведено изображение со статистическими данными, которые якобы свидетельствуют о том, что многие жители Кубани, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей поддерживают изменение границ страны.

На прикрепленной к сообщению карте присутствует ссылка на украинский картографический сервис Geo.universe, который специализируется на визуализации статистической информации — однако в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) соответствующий пост за указанный период времени отсутствует.

Также в посте в Twitter, о котором идет речь, продемонстрирован якобы кадр эфира китайского телеканала, где ведущий показывает карту России после ее развала. В действительности на данном изображении отмечены страны мира, с которыми граничат регионы России — впервые оно было опубликовано на американском развлекательном форуме Reddit в 2020 году и тиражируется в сети уже несколько лет.

Также на указанном снимке заметны признаки коррекции: видно, что авторы скопировали логотип реального китайского телеканала Dragon TV, а также поместили на передний план фигуру ведущего. Кроме того, подчеркивает Telegram-канал «Война с фейками», субтитры в кадре никак не относятся к карте России — речь в них идет о рекламе финансового аналитика.

Утверждения о желании российских регионов войти в состав другого государства получили распространение лишь в соцсетях, преимущественно в проукраинских аккаунтах. СМИ данные сведения проигнорировали.