Дерматолог предупредила о наиболее опасном осложнении от уколов красоты

Дерматолог Серрано заявила, что человек может лишиться зрения после уколов красоты

Одним из наиболее опасных последствий омолаживающих уколов является слепота вследствие сосудистой окклюзии, предупредила дерматолог-косметолог Денис Серрано. На ее пост в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

По словам специалистки, при окклюзии кровь не может свободно проходить по вене или артерии к сосудам, в результате этого возникают серьезные проблемы со здоровьем. Если повреждено кровоснабжение глаз, то, по словам Серрано, человек может лишиться зрения. Она добавила, что в косметологии подобные осложнения возникают, если филлер попадает в артерию и закупоривает ее.

Дерматолог также отметила, что риск повышается, когда филлер вводится в центральную часть лица — в зону между бровями, лоб, нос и область вокруг рта. При этом во время уколов красоты в носослезную борозду такого риска нет, подчеркнула Серрано.

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