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06:00, 12 мая 2023Экономика

Россиянам назвали способ накопить финансовую подушку

Специалист Охорзин: накопить финансовую подушку можно, откладывая по 5-10% с зарплаты

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин в беседе с РИА Новости назвал россиянам способ накопить финансовую подушку.

По словам Охорзина, человек «почувствует себя куда в большей финансовой безопасности», если отложит даже 1-3 месячных дохода. Накопить сумму можно, откладывая каждый месяц по 5-10 процентов с зарплаты на накопительный счет.

Начать копить деньги возможно при любом уровне дохода, уточнил специалист. Однако важно тренировать финансовую ответственность, следовать простым правилам и ставить цели.

Ранее руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров рассказал, как справиться с желанием потратить зарплату сразу же в день ее зачисления.

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Юлия Мискевич
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