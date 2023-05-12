Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:31, 12 мая 2023Культура

Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли голой и избитой во дворе

«КП»: пропавшую актрису «Улиц разбитых фонарей» Гридасову нашли голой и избитой во дворе
Марина Гридасова

Марина Гридасова. Кадр из сериала «Тайны следствия»

Актрису сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, утром 1 мая 63-летняя женщина вышла из своей квартиры и двинулась в сторону набережной. Соседи заметили открытую дверь ее квартиры, внутри никого не было. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что Гридасова вышла в одном халате и кедах.

Источник газеты рассказал, что актрису нашли голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания — по предварительной информации, на нее напали и избили. Также артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется. Гридасова находилась в реанимации, 9 мая она смогла назвать свою фамилию. Сейчас к ней едут родственники из Твери.

Ранее белорусская актриса, звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда рассказала о том, как попала в больницу после избиения бывшим возлюбленным. Она подверглась домашнему насилию со стороны 32-летнего Александра Рябышева после того, как сообщила ему о своей возможной беременности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли голой и избитой во дворе
Командир «Ахмата» оценил возможности украинских войск
Убившая сына женщина в Москве сфотографировала его тело на телефон
Трамп обжаловал вердикт по делу о попытке изнасилования журналистки
Польше предрекли катастрофу после поражения Украины
Активисты в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича
Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики
Названы финалисты «Евровидения-2023»
Минобороны сообщило об активных действиях российских военных в Авдеевке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.