Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» нашли голой и избитой во дворе

«КП»: пропавшую актрису «Улиц разбитых фонарей» Гридасову нашли голой и избитой во дворе

Актрису сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Марину Гридасову, ранее считавшуюся пропавшей без вести, нашли во дворе у ее дома на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, утром 1 мая 63-летняя женщина вышла из своей квартиры и двинулась в сторону набережной. Соседи заметили открытую дверь ее квартиры, внутри никого не было. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что Гридасова вышла в одном халате и кедах.

Источник газеты рассказал, что актрису нашли голой в Апраксином дворе в день пропажи, ее никто не смог ее опознать, а она сама была без сознания — по предварительной информации, на нее напали и избили. Также артистку могли изнасиловать, эта версия сейчас проверяется. Гридасова находилась в реанимации, 9 мая она смогла назвать свою фамилию. Сейчас к ней едут родственники из Твери.

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