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12:35, 12 мая 2023Россия

Водитель грузовика переехал 11-летнего российского школьника на переходе

В кемеровском поселке Ягуновский грузовик переехал 11-летнего школьника на переходе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В поселке Ягуновский Кемеровской области водитель грузовика переехал 11-летнего школьника на пешеходном переходе. О ДТП сообщает портал Ngs42.ru.

По информации издания, все произошло на перекрестке улиц Масальской и Белозерной. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 31-летний водитель фуры наехал на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, который не оборудован светофором.

Несовершеннолетнего россиянина с многочисленными переломами доставили в больницу. Водитель получил шесть протоколов из-за допущенных им нарушений на сумму восемь тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцы ДТП отметили, что у ребенка серьезно пострадали ноги.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее переломы плеча, ноги и глазницы.

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Анна Щербакова
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