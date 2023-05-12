Водитель грузовика переехал 11-летнего российского школьника на переходе

В кемеровском поселке Ягуновский грузовик переехал 11-летнего школьника на переходе

В поселке Ягуновский Кемеровской области водитель грузовика переехал 11-летнего школьника на пешеходном переходе. О ДТП сообщает портал Ngs42.ru.

По информации издания, все произошло на перекрестке улиц Масальской и Белозерной. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 31-летний водитель фуры наехал на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, который не оборудован светофором.

Несовершеннолетнего россиянина с многочисленными переломами доставили в больницу. Водитель получил шесть протоколов из-за допущенных им нарушений на сумму восемь тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцы ДТП отметили, что у ребенка серьезно пострадали ноги.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся.

Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее переломы плеча, ноги и глазницы.