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16:00, 12 мая 2023Из жизни

Язык пациентки покрылся волосами после приема выписанного лекарства

В Японии язык женщины покрылся волосами после того, как она начала принимать антибиотик

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

60-летняя жительница Японии начала принимать лекарство по назначению врачей, после чего ее язык почернел и покрылся волосами. Ее случай описал медицинский журнал BMJ Case Reports.

Около 14 месяцев назад у женщины обнаружили рак прямой кишки, и она начала проходить курсы химиотерапии. Врачи назначили пациентке миноциклин — антибиотик, который должен был помочь ее организму бороться с пагубным влиянием химиотерапии. Через некоторое время японка начала замечать, что ее язык почернел и покрылся волосами.

Женщина обратилась в больницу, и после обследования врачи диагностировали у нее хроническую гипертрофию нитевидных сосочков языка или, как еще называют это заболевание, «черный волосатый язык». Это приобретенное доброкачественное состояние, которое характеризуется разрастанием затвердевших нитевидных сосочков языка на его дорсальной поверхности. Заболевание оказалось побочным эффектом приема выписанного антибиотика.

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Медики выписали пациентке другое лекарство. По словам врачей, спустя шесть недель состояние японки значительно улучшилось.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Жозефина Холл из Великобритании узнала о патологии благодаря еще нерожденному сыну. Беременность будущей матери протекала хорошо, однако на 12-й неделе врачи во время УЗИ обнаружили у нее кисту.

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Алиса Удовик
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