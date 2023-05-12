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11:40, 12 мая 2023Силовые структуры

Депутат Госдумы рассказал о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро

Депутат Госдумы Хинштейн заявил о попытке дать ему взятку в 50 тысяч евро
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самарский бизнесмен, чтобы обеспечить себе неприкосновенность в коррупционном скандале, пытался передать через посредника взятку в 50 тысяч евро депутату Госдумы Александру Хинштейну. Об этом рассказал сам парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, откупиться пытался владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин. Помочь ему вызвался юрист Дмитрий Мамонтов, который утверждал, что лично знаком с Хинштейном.

«Не исключаю, впрочем, что расчет был на то, чтобы меня скомпрометировать, дезавуировав тем самым мои обвинения», — заявил депутат.

Переговоры Курылина с Мамонтовым велись под контролем силовиков. При передаче 50 тысяч евро юриста задержали. На допросе Мамонтов признался, что не знаком с Хинштейном и планировал присвоить деньги. В отношении юриста возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его поместили под домашний арест.

Хинштейн ранее инициировал проверку в отношении председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Президиум Высшей квалификационной коллегии судей России создал комиссию для проверки данных, представленных депутатом о фактах коррупции со стороны судьи.

Хинштейн, в частности, утверждает, что Курылин передал Ефанову внедорожник Toyota Sequoia стоимостью десять миллионов рублей. Также судья приобрел земельный участок площадью почти пять тысяч квадратных метров на острове Поджабный за 860 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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