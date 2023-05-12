Россиянин-тхэквондист избил пожилую мать шваброй из-за насвая

В ХМАО сын-тхэквондист избил 60-летнюю мать шваброй, так как решил, что она украла насвай

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сын-тхэквондист избил пожилую мать шваброй из-за насвая. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным авторов канала, 30-летний россиянин заподозрил мать, с которой живет в одной квартире, в краже насвая. Когда мужчина не обнаружил табак на столе, где его оставлял, он несколько раз ударил 60-летнюю женщину шваброй по голове.

Впоследствии россиянин нашел насвай — оказалось, что его мать не брала табак. Женщина написала на сына заявление. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее в Викуловском районе Тюменской области пьяная женщина жестоко избила мать. 45-летнюю россиянку приговорили к десяти месяцам исправительных работ.