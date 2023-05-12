Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:04, 12 мая 2023Среда обитания

Экономике Латинской Америки предсказали спад из-за глобальной проблемы

Bloomberg: ВВП Латинской Америки может снизиться из-за проблемы изменения климата
СюжетЗасуха в Европе:

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Компания Moody’s Analytics предсказала Латинской Америке экономический спад из-за глобальной проблемы изменения климата. Существует риск, что ВВП стран к 2050 году снизится на шесть процентов, сообщает Bloomberg.

Эксперты пришли к этому выводу из-за того, что многочисленные наводнения и ураганы наносят ущерб региону. В итоге, согласно прогнозам, могут серьезно пострадать производственные мощности. Так, к 2100 году ВВП Латинской Америки может сократиться на 20 процентов.

В компании отметили, что регион уже страдает от штормов и наводнений, и призвали власти принять меры для решения климатического вопроса. В противном случае больше всего пострадают Венесуэла, Колумбия и Бразилия.

Ранее журналисты издания Politico заявили, что Европе грозит настоящая засуха и связанные с ней войны за доступ к водным ресурсам.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минобороны прокомментировало рассылку фейковых электронных повесток россиянам
Выручка крупнейшего производителя микросхем в Китае упала впервые за три года
Стало известно о ликвидации грузинского наемника в зоне СВО
В Белом доме отказались комментировать слухи о поставках оружия ЮАР в Москву
В российском регионе мошенник обманул дольщиков на десятки миллионов рублей
У студента МГУ выявили корь
Злой кролик затерроризировал жителей города
Врач раскрыла неожиданную пользу популярной игры для психического здоровья
В Польше назвали одичанием ситуацию с возложением цветов послом России
Черноморский флот получит три «Каракурта» до конца года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.