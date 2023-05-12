Экономике Латинской Америки предсказали спад из-за глобальной проблемы

Bloomberg: ВВП Латинской Америки может снизиться из-за проблемы изменения климата

Компания Moody’s Analytics предсказала Латинской Америке экономический спад из-за глобальной проблемы изменения климата. Существует риск, что ВВП стран к 2050 году снизится на шесть процентов, сообщает Bloomberg.

Эксперты пришли к этому выводу из-за того, что многочисленные наводнения и ураганы наносят ущерб региону. В итоге, согласно прогнозам, могут серьезно пострадать производственные мощности. Так, к 2100 году ВВП Латинской Америки может сократиться на 20 процентов.

В компании отметили, что регион уже страдает от штормов и наводнений, и призвали власти принять меры для решения климатического вопроса. В противном случае больше всего пострадают Венесуэла, Колумбия и Бразилия.

Ранее журналисты издания Politico заявили, что Европе грозит настоящая засуха и связанные с ней войны за доступ к водным ресурсам.