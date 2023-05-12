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02:19, 12 мая 2023Экономика

Российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки

«Ъ»: крупные российские производители мебели ищут новые рынки сбыта на Востоке

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупные российские производители мебели начали выходить на новые иностранные рынки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, «Ангстрем» до конца весны откроет первый салон в Монголии — в планах также выход на рынок Азербайджана. Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана в этом году. Отмечается, что прошлой осенью компания запустила в Узбекистане производство садовой мебели.

Производитель «Аскона» в третьем квартале планирует открыть магазины под основным брендом и под маркой Grether & Wells в в Турции и ОАЭ. На рынке Эмиратах в компании считают интересным возможность поставки товаров для обстановки квартир или апартаментов под краткосрочную аренду.

Ранее генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов заявил, что россиян ожидает подорожание товаров на этом рынке.

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Юлия Мискевич
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