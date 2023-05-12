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19:24, 12 мая 2023Силовые структуры

В российской колонии заключенного обвинили в убийстве другого зэка ножом

В Новосибирске перед судом предстанет заключенный за убийство другого зэка кухонным ножом

Фото: Игорь Надеждин /« Лента.ру»

В Новосибирске 37-летнего заключенного, отбывающего наказание в колонии за убийство, обвинили в расправе над другим зэком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, утром 1 марта фигурант отвел потерпевшего в одно из помещений столовой, где из личной неприязни нанес ему не менее трех ударов кухонным ножом в грудную клетку и живот. Мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд

Ранее сообщалось, что суд увеличил срок российскому уголовнику за нападение на сотрудника брянской колонии.

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Илона Палей
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