В российской колонии заключенного обвинили в убийстве другого зэка ножом

В Новосибирске перед судом предстанет заключенный за убийство другого зэка кухонным ножом

В Новосибирске 37-летнего заключенного, отбывающего наказание в колонии за убийство, обвинили в расправе над другим зэком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, утром 1 марта фигурант отвел потерпевшего в одно из помещений столовой, где из личной неприязни нанес ему не менее трех ударов кухонным ножом в грудную клетку и живот. Мужчина скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд

Ранее сообщалось, что суд увеличил срок российскому уголовнику за нападение на сотрудника брянской колонии.