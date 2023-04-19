Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 19 апреля 2023Силовые структуры

Российский заключенный напал на сотрудника колонии и увеличил себе срок

Суд увеличил срок российскому уголовнику за нападение на сотрудника брянской колонии

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Брянской области суд увеличил заключенному колонии строгого режима срок на 1,5 года за нападение на сотрудника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Как установил суд, осужденный к 6,3 года колонии мужчина отказался выполнять законные требования сотрудника колонии и напал на него, применив физическую силу. Ему не удалось нанести здоровью сотрудника какой-либо вред. Но в отношении него завели дело по статье о нападении на сотрудника исправительного учреждения. В ходе судебного заседания, заключенный не признал своей вины.

21 июня 2022 года сообщалось, что во Владимире начальника ИК-5 уволили за избиение заключенного шестью осужденными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Общественник Бородин отреагировал на иск актера Козловского
Россиянам раскрыли меню для красивой кожи
Мужчина на электросамокате сбил ребенка в Москве
Приговор депутату Яшину за фейки про российскую армию признан законным
Заказчик статуэток для военкоров и политологов объяснил свой поступок
Беженка из Луганска покончила с собой в Подмосковье. Вместе с ней погибла и ее дочь. Что известно о трагедии?
В CAS прокомментировали сроки слушаний по делу о допинге Валиевой
Прослушивание и занятие музыкой снизили риск развития когнитивных нарушений
Рейтинг Байдена приблизился к самому низкому уровню за все время президентства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.