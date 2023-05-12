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10:03, 12 мая 2023Мир

Пентагон призвал власти США принять военный бюджет словами «Китай не ждет»

Глава Пентагона Остин: США должны скорее принять военный бюджет из-за угрозы от Китая

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Руководители оборонных ведомств призвали власти США скорее принять военный бюджет из-за угрозы со стороны Китая. С таким заявлением к комитету Сената по бюджетным ассигнованиям обратились глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, сообщает Fox News.

По их мнению, дефицит военного бюджета не только нанесет ущерб глобальному положению страны, но и еще больше «подбодрит» КНР. «Пекин прямо сейчас открыто описывает США как слабеющую державу, а это только укрепит эту мысль, подбодрит Китай и повысит риск для Соединенных Штатов», — подчеркнул Милли.

«Я хотел бы отметить, что Китай не ждет. Наш бюджет напрямую связан с нашей стратегией. И, конечно же, если у нас нет бюджета, мы не сможем эффективно реализовать эту стратегию», — сказал Остин законодателям.

Ранее исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) показало, что военные расходы в мире в 2022 году стали рекордными за восемь лет. Отмечается, что США тратят больше всех в мире на оборону, поскольку их военный бюджет больше, чем у вместе взятых стран из десятки крупнейших покупателей оружия.

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Семен Александров
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