Бывший пилот тайно снял на видео 29 обнаженных девушек и продал записи в сети

The Thaiger: в Таиланде бывший пилот тайно снимал секс на видео и продавал записи в сети

В Таиланде бывший пилот крупной авиакомпании по имени Пхатравит тайно снял на видео 29 обнаженных молодых девушек и продал записи в социальных сетях. Об этом сообщает The Thaiger.

О преступлениях стало известно после того, как несколько жертв мужчины обратились в отдел полиции по расследованию киберпреступлений. Они заявили, что он опубликовал в интернете откровенные видео с их участием.

Как выяснилось, Пхатравит знакомился с девушками в социальных сетях и в приложении для знакомств. Он входил в доверие к жертвам, а затем приглашал их в отели, где занимался с ними сексом и тайно снимал их на видео. Затем мужчина продавал записи и размещал их в социальных сетях и на других платформах.

Полиция провела обыск в доме Пхатравита и его сообщника Аттапхона, также публиковавшего подобные видеозаписи. В ходе расследования было установлено, что в 2022 году бывший пилот 13 раз бронировал номера в отелях, где занимался сексом с девушками и записывал процесс на видео.

В 2023 году произошло еще семь подобных инцидентов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить в общей сложности 29 жертв мужчины.

Пхатравит и Аттапхон были арестованы. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей и ожидают вынесения обвинений. Отмечается, что прежде Пхатравита уже обвиняли в тайной съемке обнаженных девушек и продаже записей в интернете.

Ранее сообщалось, что 61-летний житель Великобритании снимал видео под юбками покупательниц супермаркета и попал за решетку. Мужчина неоднократно записывал видео, направляя камеру телефона под юбки женщин и девушек, и хранил записи дома.