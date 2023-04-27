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10:13, 27 апреля 2023Из жизни

Снимающий видео под юбками покупательниц супермаркета мужчина попал за решетку

В Великобритании снимающий видео под юбками девушек мужчина попал за решетку

Фото: Andrew Boyers / Reuters

61-летний Иэн Беттс из деревни Кармел, графство Флинтшир, Великобритания, снимал видео под юбками покупательниц супермаркета Tesco и попал за решетку. Об этом сообщает Daily Post.

Мужчина неоднократно записывал видео, направляя камеру телефона под юбки женщин и девушек, и хранил записи дома. Беттс попался полиции 13 октября 2021 года, когда один из покупателей заметил, как он записывает видео с 16-летней. Мужчину задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция провела обыск в доме Беттса, в ходе которого обнаружила два жестких диска. На них хранилось более 2,9 тысячи непристойных изображений и видео с детьми. Следователи также просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что помимо девушки жертвами мужчины стали четыре взрослые женщины и три школьницы, одной из которых всего 11 лет.

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Беттс был приговорен к двум годам и девяти месяцам заключения и получил запретительный ордер, согласно которому он не сможет посещать супермаркет в течение 10 лет. Во время судебного заседания одна из жертв мужчины призналась, что после произошедшего стала бояться посещать общественные места. «Ян Беттс — опасный преступник. Он охотился на женщин и девушек, пока они занимались своими повседневными делами, не подозревая, что их преследуют и снимают для собственного сексуального удовлетворения», — заявили следователи в суде. Они также поблагодарили жертв и их семьи за содействие в расследовании.

Ранее сообщалось, что бывший работник парка развлечений в США тайком снял сотни видео под юбками женщин и лишился работы. В ходе допроса мужчина добровольно рассказал, что считает такие видео своей «маленькой слабостью».

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Алиса Удовик
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