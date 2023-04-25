Сотрудник парка развлечений снял более 500 видео под юбками женщин

AP: работник магазина сувениров в парке развлечений снял 500 видео под юбками женщин

Бывший работник парка развлечений Walt Disney World в американском штате Флорида тайком снял сотни видео под юбками женщин и лишился работы. Об этом сообщает Associated Press.

26-летний Хорхе Диаз Вега был сотрудником магазина сувениров Star Wars в тематическом парке Hollywood Studios. Он подозревается в том, что тайно снимал видео под юбками женщин и за шесть лет накопил более 500 таких записей.

Очевидец заметил Вегу, когда тот делал запись под юбкой 18-летней девушки. Позже она рассказала службе безопасности, что не знала о его действиях. Мужчина был арестован по обвинению в вуайеризме. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

В ходе допроса Вега добровольно рассказал, что считает такие видео своей «маленькой слабостью». Мужчину отпустили под залог в 2,5 тысячи долларов (203,2 тысячи рублей).

В парке развлечений журналистам сообщили, что Вега не работает на компанию.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура попал под суд и был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за съемку скрытой камерой 26 видео под юбками пассажирок транспорта на станциях метро и в поездах. Мужчина признался в вуайеризме и был приговорен к четырем месяцам заключения.

