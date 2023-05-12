В Крыму на стройке Соборной мечети нашли пакет с торчащими проводами

Shot: в Крыму на стройке Соборной мечети нашли черный пакет с торчащими проводами

В Крыму на стройке Соборной мечети нашли черный пакет с торчащими проводами. До этого силовикам поступило сообщение о заложенном самодельном взрывном устройстве (СВУ), сообщил источник Telegram-канала Shot.

По информации издания, подозрительный предмет заметили на складе. Он был обмотан скотчем. К месту оперативно вызвали саперов.

По предварительным данным, это был муляж взрывного устройства, никакой угрозы он не нес. «Гранату» собрали из четырех кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона.

Черный пакет со всем содержимым отправили экспертам. Силовики начали выяснять, кто мог оставить его в мечети.

11 мая сообщалось, что в Пермском крае учительница нашла самодельное взрывное устройство в своем огороде.