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09:21, 11 мая 2023Силовые структуры

Российская учительница нашла в своем огороде СВУ

Shot: учительница из Пермского края нашла в своем огороде СВУ с бездымным порохом

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Пермском крае учительница нашла самодельное взрывное устройство в своем огороде. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, устройство женщина нашла в бревне. Опасную находку отправили на экспертизу и выяснили, что это взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент правоохранители ищут того, кто подложил СВУ потерпевшей.

Ранее стало известно, что диверсанты заложили самодельное взрывное устройство под линиями электропередачи в Саратове.

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Екатерина Власова
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