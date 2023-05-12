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09:30, 12 мая 2023Россия

Во флагманском центре Склифа стали рекордно быстро делать операции на сердце

Ракова: за 2 месяца врачи флагманского центра Склифа спасли жизни более 8,5 тыс. пациентов

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Врачи флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского за два месяца работы оказали экстренную медицинскую помощь более восьми тысячам пациентов, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Самыми частыми причинами госпитализации она назвала травмы, острые хирургические, а также гинекологические патологии. При этом операции на сердце врачи стали делать за рекордные 16 минут.

Флагманский центр работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Все основные службы Склифа, участвующие в приеме пациента, сейчас расположены именно здесь, что ускоряет процесс оказания медицинской помощи. К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут. Правило золотого часа при инфаркте требует максимально быстрого оказания помощи, и во флагманском центре пациент с инфарктом минует приемное отделение и на специальном лифте поднимается непосредственно в рентген-операционную

Анастасия Раковавице-мэр по вопросам социального развития

По словам заммэра, чаще всего во флагманский центр обращались с травмами — на них пришлось около 25 процентов случаев. На втором месте — острые хирургические патологии (20 процентов) и гинекологические патологии (свыше 10 процентов).

Около восьми тысяч пациентов средней и легкой степени тяжести поступили в диагностический зал, где необходимые обследования проводятся непосредственно у койки, а более 700 — реанимационных пациентов. Те, кому требовалось более длительное обследование для уточнения диагноза, размещались в диагностическом отделении — таких пациентов за два месяца поступило более пяти тысяч. Пациенты находились в диагностическом отделении до 24 часов, все это время они располагались в комфортабельных палатах с собственными душевыми и туалетными комнатами, устройствами для вызова персонала.

За два месяца работы сотрудниками флагманского центра Склифа было выполнено более 11,5 тысячи рентгенографий и 5,5 тысячи компьютерных томографий, около 8 тысяч ультразвуковых исследований и 300 ангиографий, порядка 800 магнитно-резонансных томографий.

«Недавно мы установили рекорд: мы смогли восстановить кровоток в артериях сердца у пациента с инфарктом за 16 минут. Ровно 16 минут прошло с момента въезда скорой помощи до установки стента в сердце. Для пациентов с инфарктами, инсультом это особенно важно, ведь для них действует правило золотого часа, в который медицинская помощь особенно эффективна», — рассказал заместитель главного врача по экстренной медицинской помощи НИИ СП имени Склифосовского Фархад Навзади.

В операционных флагманского центра с момента открытия проведено более 700 вмешательств, самыми частыми стали нейрохирургические операции (микрохирургические операции по удалению гематом головного мозга), травматологические операции (остеосинтез конечностей и эндопротезирование суставов), хирургические операции (лапароскопические малоинвазивные вмешательства на яичниках). Более 50 операций провели в гибридных операционных. Ежедневно хирургическую помощь пациентам здесь оказывали нейрохирурги, кардиохирурги, сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи-ортопеды, абдоминальные хирурги, гинекологи.

Всего в Москве заработают шесть флагманских центров для оказания экстренной медпомощи. В настоящее время прием пациентов ведут флагманские центры в Городской клинической больнице имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Также в Москве запланировано открытие еще четырех подобных объектов на базе крупнейших многопрофильных стационаров: Городской клинической больницы имени С.П. Боткина, Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, Городской клинической больницы имени В.М. Буянова и Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Каждый флагманский центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов в сутки.

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Инга Разумовская
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