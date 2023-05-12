Во флагманском центре Склифа стали рекордно быстро делать операции на сердце

Ракова: за 2 месяца врачи флагманского центра Склифа спасли жизни более 8,5 тыс. пациентов

Врачи флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского за два месяца работы оказали экстренную медицинскую помощь более восьми тысячам пациентов, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Самыми частыми причинами госпитализации она назвала травмы, острые хирургические, а также гинекологические патологии. При этом операции на сердце врачи стали делать за рекордные 16 минут.

Флагманский центр работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. Все основные службы Склифа, участвующие в приеме пациента, сейчас расположены именно здесь, что ускоряет процесс оказания медицинской помощи. К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут. Правило золотого часа при инфаркте требует максимально быстрого оказания помощи, и во флагманском центре пациент с инфарктом минует приемное отделение и на специальном лифте поднимается непосредственно в рентген-операционную Анастасия Ракова вице-мэр по вопросам социального развития

По словам заммэра, чаще всего во флагманский центр обращались с травмами — на них пришлось около 25 процентов случаев. На втором месте — острые хирургические патологии (20 процентов) и гинекологические патологии (свыше 10 процентов).

Около восьми тысяч пациентов средней и легкой степени тяжести поступили в диагностический зал, где необходимые обследования проводятся непосредственно у койки, а более 700 — реанимационных пациентов. Те, кому требовалось более длительное обследование для уточнения диагноза, размещались в диагностическом отделении — таких пациентов за два месяца поступило более пяти тысяч. Пациенты находились в диагностическом отделении до 24 часов, все это время они располагались в комфортабельных палатах с собственными душевыми и туалетными комнатами, устройствами для вызова персонала.

За два месяца работы сотрудниками флагманского центра Склифа было выполнено более 11,5 тысячи рентгенографий и 5,5 тысячи компьютерных томографий, около 8 тысяч ультразвуковых исследований и 300 ангиографий, порядка 800 магнитно-резонансных томографий.

«Недавно мы установили рекорд: мы смогли восстановить кровоток в артериях сердца у пациента с инфарктом за 16 минут. Ровно 16 минут прошло с момента въезда скорой помощи до установки стента в сердце. Для пациентов с инфарктами, инсультом это особенно важно, ведь для них действует правило золотого часа, в который медицинская помощь особенно эффективна», — рассказал заместитель главного врача по экстренной медицинской помощи НИИ СП имени Склифосовского Фархад Навзади.

В операционных флагманского центра с момента открытия проведено более 700 вмешательств, самыми частыми стали нейрохирургические операции (микрохирургические операции по удалению гематом головного мозга), травматологические операции (остеосинтез конечностей и эндопротезирование суставов), хирургические операции (лапароскопические малоинвазивные вмешательства на яичниках). Более 50 операций провели в гибридных операционных. Ежедневно хирургическую помощь пациентам здесь оказывали нейрохирурги, кардиохирурги, сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи-ортопеды, абдоминальные хирурги, гинекологи.

Всего в Москве заработают шесть флагманских центров для оказания экстренной медпомощи. В настоящее время прием пациентов ведут флагманские центры в Городской клинической больнице имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Также в Москве запланировано открытие еще четырех подобных объектов на базе крупнейших многопрофильных стационаров: Городской клинической больницы имени С.П. Боткина, Городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова, Городской клинической больницы имени В.М. Буянова и Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Каждый флагманский центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов в сутки.