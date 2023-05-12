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16:05, 12 мая 2023Путешествия

Голодный слон атаковал автобус c россиянами на Шри-Ланке и попал на видео

На Шри-Ланке голодный слон атаковал автобус с российскими туристами и разбил окно

На Шри-Ланке голодный слон атаковал автобус с россиянами и разбил окно машины. Инцидент попал на видео, которое путешественница разместила в Telegram-канале, посвященном отдыху в островном государстве.

На кадрах видно, как слон пытается раскачивать автобус, пока российские туристы снимают его на камеры телефонов. Водитель сдал назад, чтобы отдалиться от животного, однако последний продолжал следовать за ним, зацепившись хоботом за машину. Когда отдыхающие выбросили в разбитое окно пакет с едой, слон отвлекся на него и успокоился.

Ранее в Индии дикие слоны убили рабочего, его жену и трехлетнюю дочь. Жертвами агрессивных животных стали 30-летний Фану Бхуиньян, его 26-летняя жена Бабита Дэви и их трехлетняя дочь, имя которой не называется. По данным полиции, нападение произошло в ночь на 5 мая в округе Латехар штата Джаркханд.

Зарина Дзагоева
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