Слоны убили уснувшего рабочего и его семью

Deccan Herald: в Индии стадо диких слонов затоптало рабочего, его жену и дочь

В Индии дикие слоны убили рабочего, его жену и трехлетнюю дочь. Об этом сообщает Deccan Herald.

Жертвами агрессивных животных стали 30-летний Фану Бхуиньян, его 26-летняя жена Бабита Дэви и их трехлетняя дочь, имя которой не называется. По данным полиции, нападение произошло в ночь на 5 мая в округе Латехар штата Джаркханд.

Погибший мужчина занимался изготовлением кирпичей с коллегами. Его семья находилась вместе с ним. Молодые люди заночевали в самодельной хижине около печи для обжига, когда рядом появились слоны. Животные сразу же набросились на уснувших супругов. «Стадо появилось около печи после полуночи и затоптало всех троих насмерть. Слоны сеяли хаос по всему району. Другим рабочим, обслуживавшим печь, удалось спастись», — заявил инспектор местного полицейского участка.

Инспектор Департамента лесного хозяйства Раушан Кумар заявил, что в районе места происшествия было замечено 14 диких слонов. Впервые их увидели за день до смертельного инцидента, и жителей территории предупредили об опасности. Кумар уверен, что Бхуиньян с семьей погибли из-за того, что слоны напали на рабочих ночью, когда все они спали.

Правительство уже выплатило родственнику покойных 60 тысяч рупий (56,5 тысячи рублей) в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что в Кении слон затоптал пасшего скот десятилетнего мальчика. Позже агрессивное животное выследили и убили местные жители.

