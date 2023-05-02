Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:20, 2 мая 2023Из жизни

Слон убил пасущего скот мальчика и поплатился жизнью

Kenya News: в Кении слон затоптал десятилетнего мальчика и был убит местными жителями

Фото: Nam Anh / Unsplash

В округе Каджиадо, Кения, 35-летний слон напал на десятилетнего мальчика и убил его. Об этом сообщает Kenya News.

Мальчик пас скот с двумя товарищами, когда на них набросился слон. Двое подростков успели сбежать, но третьему мальчику спастись не удалось. Слон насмерть затоптал его и поплатился жизнью. Местные жители, узнав о произошедшем, выследили животное и убили его копьями.

Полиция и сотрудники службы охраны дикой природы Кении доставили тело погибшего в морг. Семье мальчика будет выплачена моральная компенсация. Сотрудники службы сделали заявление для местных жителей, порекомендовав им впредь не предпринимать никаких действий самостоятельно.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Глава Каджиадо также призвал жителей быть осторожными, заявив, что слоны бродят по территории округа из-за продолжительных дождей. «Жителям следует воздержаться от вечерних прогулок, а дети должны постоянно находиться в сопровождении взрослых», — говорит он. Глава добавил, что сотрудники полиции и службы охраны дикой природы усилили патрулирование, чтобы предотвратить возможные нападения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде беременная слониха насмерть затоптала 60-летнего погонщика. 53-летняя самка слона убила хозяина у ручья, куда он ее регулярно отводил.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Брянской области подорвали железнодорожные пути
Названа причина схода с рельсов грузового поезда в Брянской области
В США рассказали о тестировании боевых беспилотников
В Литве зафиксировали отрицательные значения ВВП
Стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели
54-летняя Светлана Бондарчук опубликовал видео в купальнике
В России спрогнозировали рост стоимости авиабилетов
Пациентка выпала из машины скорой помощи и умерла
В России заявили об успешном председательстве в Совбезе ООН
Сомнолог назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.