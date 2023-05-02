Слон убил пасущего скот мальчика и поплатился жизнью

Kenya News: в Кении слон затоптал десятилетнего мальчика и был убит местными жителями

В округе Каджиадо, Кения, 35-летний слон напал на десятилетнего мальчика и убил его. Об этом сообщает Kenya News.

Мальчик пас скот с двумя товарищами, когда на них набросился слон. Двое подростков успели сбежать, но третьему мальчику спастись не удалось. Слон насмерть затоптал его и поплатился жизнью. Местные жители, узнав о произошедшем, выследили животное и убили его копьями.

Полиция и сотрудники службы охраны дикой природы Кении доставили тело погибшего в морг. Семье мальчика будет выплачена моральная компенсация. Сотрудники службы сделали заявление для местных жителей, порекомендовав им впредь не предпринимать никаких действий самостоятельно.

Глава Каджиадо также призвал жителей быть осторожными, заявив, что слоны бродят по территории округа из-за продолжительных дождей. «Жителям следует воздержаться от вечерних прогулок, а дети должны постоянно находиться в сопровождении взрослых», — говорит он. Глава добавил, что сотрудники полиции и службы охраны дикой природы усилили патрулирование, чтобы предотвратить возможные нападения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде беременная слониха насмерть затоптала 60-летнего погонщика. 53-летняя самка слона убила хозяина у ручья, куда он ее регулярно отводил.