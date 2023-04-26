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17:09, 26 апреля 2023Из жизни

Беременная слониха насмерть затоптала погонщика

The Thaiger: в Таиланде беременная слониха убила погонщика

Фото: David Clode / Unsplash

В провинции Бурирам, Таиланд, беременная слониха насмерть затоптала 60-летнего погонщика Чата Мокхома. Об этом сообщает The Thaiger.

53-летняя самка слона, которая находится на пятом месяце беременности, убила хозяина у ручья, куда он ее регулярно отводил. Как рассказал свидетель произошедшего, животное подняло Мокхома над землей, а затем бросило в воду и начало топтать. Мужчина получил многочисленные травмы и погиб на месте.

После безуспешных попыток жителей деревни поймать разъяренную слониху на место происшествия прибыли сотрудники больницы для слонов. Им понадобилось пять часов, чтобы поймать животное. Принимались особые предосторожности, чтобы не навредить еще не родившемуся детенышу.

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Сын Мокхома сообщил, что погибший занимался разведением слонов и регулярно покупал и продавал их. По словам вдовы мужчины, он купил 53-летнюю слониху больше месяца назад и часто водил ее купаться в водоеме. Она предположила, что агрессивное поведение животного было связано с жаркой погодой.

Ранее сообщалось, что в Индии дикие слоны убили четырех человек за три дня. В полиции заявили, что на людей нападают слоны, которые отбились от стада и ищут дорогу к привычным местам обитания.

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Алиса Удовик
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