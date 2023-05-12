Присвоение СССР звания лучшей страны за последние 5000 лет оказалось фейком

ChatGPT назвала СССР лучшей страной за последние 5000 лет, но это оказался фейк «Панорамы»

7 мая в сети появилось сообщение, что нейросеть ChatGPT назвала СССР лучшим государством за последние пять тысяч лет. На самом деле, нейросеть такие выводы не делала.

Первоисточником этой информации выступает сатирическое издание «Панорама», в описании которого подчеркивается, что все тексты веб-ресурса «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Таким образом, сообщение не соответствует действительности.

Более того, результаты ChatGPT не всегда могут быть достоверными, поскольку нейросеть берет информацию из большого массива текстовых данных (книги, интернет, статьи, веб-сайты и другие источники).

Публикация «Панорамы» не получила охвата в российских СМИ, однако была растиражирована на развлекательных порталах, форумах и в Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».