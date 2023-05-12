Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:20, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Присвоение СССР звания лучшей страны за последние 5000 лет оказалось фейком

ChatGPT назвала СССР лучшей страной за последние 5000 лет, но это оказался фейк «Панорамы»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

7 мая в сети появилось сообщение, что нейросеть ChatGPT назвала СССР лучшим государством за последние пять тысяч лет. На самом деле, нейросеть такие выводы не делала.

Первоисточником этой информации выступает сатирическое издание «Панорама», в описании которого подчеркивается, что все тексты веб-ресурса «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Таким образом, сообщение не соответствует действительности.

Более того, результаты ChatGPT не всегда могут быть достоверными, поскольку нейросеть берет информацию из большого массива текстовых данных (книги, интернет, статьи, веб-сайты и другие источники).

Публикация «Панорамы» не получила охвата в российских СМИ, однако была растиражирована на развлекательных порталах, форумах и в Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Возбуждено новое уголовное дело после падения карусели в Оренбурге
Уровень доверия россиян Путину составил почти 81 процент
Лукашенко пригласили на саммит ООН
Большинство жителей Молдавии высказались против вступления в НАТО
Телескоп Уэбба впервые зафиксировал свет от субнептуна
В Киеве допустили серию наступлений ВСУ в 2023 году
Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования
Вертолет Ми-8 аварийно сел в российском регионе из-за попадания птицы в винт
Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.