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02:36, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Украинских детей призвали атаковать памятник Жириновскому в Minecraft

Депутат Свинцов: украинских детей призывают атаковать памятник Жириновскому в Minecraft

Скриншот: Игра Minecraft

Замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов сообщил, что власти Украины призывают школьников атаковать сервер ЛДПР в видеоигре Minecraft. Его слова приводит РИА Новости.

Учеников младших классов «мобилизуют» для участия в виртуальном контрнаступлении на сервер партии, которое состоится 12 мая, пояснил депутат от ЛДПР.

По словам Свинцова, «понятно, на каком участке фронта сосредоточены основные силы ВСУ», подразумевая памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Ранее в Minecraft упал сервер после онлайн-митинга у памятника Жириновскому на «цифровое» 1 Мая. В партии заявили, что в демонстрации поучаствовали свыше 12 тысяч пользователей со всего мира. «Сервер не выдержал числа желающих и рухнул», — сообщили в ЛДПР.

Марина Совина
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